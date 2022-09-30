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Андрій Новак розповів про своїх підлеглих.

Тренер воротарів Миная Андрій Новак прокоментував роботу своїх підопічних, а також оцінив видалення Олександра Бандури у матчі УПЛ проти Інгульця та гру Германа Пенькова у зустрічі зі Львовом.

"Вважаю, що у нас три класних голкіпера і в цій ланці у нас все дуже збалансовано. Тому, що є наддосвідчений Бандура, досвідчений Пеньков і дуже молодий і перспективний Кемкін. Тому за воротарську позицію особисто я спокійний.

Я тренер і буду завжди захищати своїх підопічних. Тут навіть мови бути не може. Що до ситуації з Бандурой у матчі проти Інгульця, то там було два моменти. Спочатку Саша побоявся протягувати руку, щоб зіграти кулаком. Момент був на межі штрафного майданчику і, цілком можливо, щоб якби він пішов на цей крок і зіграв прямою рукою, то торкнувся б м’яча вже за лінією. А коли вже Козак пробивав по порожнім воротам, спрацював інстинкт самозбереження. Тому все виправдано – Саша рятував ворота за межами карного майданчика. Це не порушення правил у штрафній, коли воротар заробляє червону картку і це призводить до пенальті. Це штрафний, який ще потрібно реалізувати. На жаль для нас, Інгулець скористався своїм моментом.

Інгулець — Минай 1:2 Відео голів та огляд матчу

Чесно кажучи, довгі вагання були що до вибору воротаря на матч проти Львова. І тренерським штабом прийняли рішення вечері за день до гри. Довірили місце у воротах Герману і він повністю виправдав сподівання. Відіграв на хорошому рівні, декілька разів виручив. Тому питань по гри до нього немає.

Протягом тижня Саша і Герман, розуміючи, що хтось із них вийде на гру проти Львова, в тренувальному процесі максимально викладались і своєю роботою доставили тренерському штабу приємний головний біль. З початку чемпіонату у них не було ігрової практики і дуже добре, що ми грали саме з Металістом – командою Прем’єр-ліги. Ми змогли оцінити хлопців в грі з хорошим суперником. А ось сама гра не вплинула. Саша і Герман відіграли на досить хорошому рівні і довели, що вони є хорошими воротарями навіть попри те, що якісь період не грали. Це їм не завадило проявити свої найкращі якості.

Минай — Львів 0:1 Відео гола та огляд матчу

Вибір голкіпера на матч з Динамо? Рано говорити. Тільки розпочали тижневий цикл підготовки до зустрічі з киянами. Ми готуємось від гри до гри, всі працюють, а тренери слідкують за гравцями. Ближче до матчу приймемо рішення по воротарській позиції", - наводить слова Новака прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Минай – Динамо відбудеться у неділю, 2 жовтня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.