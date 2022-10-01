Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку за участю команд УПЛ.

У п'ятому турі української Прем'єр-ліги зіграють між собою харківський Металіст і донецький Шахтар. Гра проходитиме у Львові на стадіоні Арена Львів.

Колись це була гучна вивіска українського футболу, але часи змінюються і зараз харків'яни лише повертаються у великий футбол, а "гірники" переживають процес повної зміни команди. Тож гра обіцяє бути цікавою.

Після чотирьох ігор Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 10 очок, а у Металіста сім балів та сьомий рядок.

Нагадаємо, матч Металіст — Шахтар відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.