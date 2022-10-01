Україна

Коментар форвард "біло-синіх".

Нападник Динамо Владислав Кулач, який нещодавно повернувся до загальної групи, дав коментар напередодні матчу київського клубу проти Минаю.

Нагадаємо, команда Луческу розпочне поєдинок п'ятого туру УПЛ у неділю, 2 жовтня, о 13:00 за київським часом.



"Звісно, у мене був важкий період через травму, тому що я був без команди. Сподіваюся, що все позаду, і з новими силами підуть перемоги, команда почне показувати той результат, на який всі сподіваються і який повинен бути. Тому з гри проти Минаю ми почнемо переможну серію.

Я пропустив дуже багато, все ж таки 5 місяців — це немалий час, але з новими силами я сподіваюся, що все буде добре, і якомога швидше наберу таку форму, яку треба.

Я не можу зараз сказати щодо конкуренції, але я, звісно, готовий її скласти. Гадаю, мені потрібно трошки часу, аби адаптуватися у загальній групі. Весь цей час я тренувався індивідуально, і тому тільки почав тренуватися з усіма. Згодом я наберу форму і буду конкурувати повноцінно.

У мене була індивідуально програма. Потрібен час після травми, це звичайне діло.

Я завжди був на зв'язку з хлопцями, з партнерами по команді, тому це приємно, коли тебе підтримують. Так і повинно бути. Я почував себе як у команді, знав усі справи у команді. Тож у цьому плані все було добре. Зараз мене всі підтримують, бо я повернувся, зараз я дуже радий, бо це зовсім друге діло. З новими емоціями, з новими силами сподіваюся допомогти команді якомога швидше.

Звісно, ми готові до Минаю. Більше, думаю, психологічно було тяжко, у тому числі збірникам. Нам потрібна перемога, виграшна серія. Це все не може так довго тривати. Ми всі сподіваємося, віримо, що з цієї гри ми почнемо переможну серію" — підсумував Владислав.