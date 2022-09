Легендарний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер, який пропрацював у стані "канонірів" у період з 1996 по 2018 рік, висловився про останні успіхи своєї колишньої команди цього сезону, а також дав оцінку роботі Мікеля Артети.

"Вам потрібно визначити цінності клубу, і я особисто думаю, що Мікель Артета дуже добре усвідомлював ці цінності, тому що він також здобув освіту в Арсеналі, він був капітаном моїх команд і хотів відновити цінності клубу.

Загалом, я думаю, він зробив це добре. Після цього вам потрібно створити віру і почуття того, що всі в команді належать до чогось особливого, чогось більшого. Належите до того, заради чого готові працювати.

Я все ще на зв'язку з ними [Арсеналом], і загалом я вважаю, що вони йдуть правильним шляхом. Арсенал — особливий клуб і має особливі цінності; хороший баланс між традиціями та довгостроковими планами. Тепер вони знов роблять все так, як має бути", — сказав Венгер в інтерв'ю Sky Sprots.

