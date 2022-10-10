Україна

Микита Татарков поділився думками щодо матчу проти ужгородського Минаю.

Півзахисник Кривбасу Микита Татарков прокоментував нічийний результат у матчі шостого туру УПЛ проти Минаю (0:0).

"Ми не задоволені. Адже і моменти мали, і грали краще, ніж суперник. Забий Хобленко, Волошин, Драган, рахунок міг бути і 2:0, і 3:0 на нашу користь, але у підсумку без голів.

Грали добре і в першому таймі, і в другому. Не вистачило реалізації. Щодо командної гри, то ви бачите, вона все краще і краще. Треба забивати свої голи, тоді все у нас буде добре.

Вилучення Дібанго? Це просто катастрофа. Не розумію рішення арбітра, й чому він жодного разу не подивився ВАР. Обидві жовті Дібанго — не по ділу. Я не знаю, як таке взагалі може бути. Прикро, що граєш-граєш, а, з іншої сторони, арбітр приймає такі дивні рішення, які ламають нам гру", - наводить слова Татаркова прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі проти Минаю.