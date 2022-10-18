Україна

Тимур Стецьков поділився думками про майбутній виїзний матч 8 туру УПЛ проти Олександрії.

Захисник Кривбасу Тимур Стецьков прокоментував майбутній матч восьмого туру УПЛ проти Олександрії.

"Усе йде за планом. Розбираємо Олександрію, тренери роблять акценти на її сильних та слабких сторонах. Очікуємо на хорошу гру, налаштовуємось по максимуму. Кривбас зобовʼязаний брати очки у кожному матчі.

Звісно, цей матч для мене ще більш важливий та принциповий, адже я грав за Олександрію. Але наразі я – гравець Кривбасу й буду викладатись на сто процентів за цю емблему та червоно-білі кольори. З нетерпінням очікую зустрічі проти колишньої команди.

В останніх матчах Кривбас показав себе на хорошому рівні. Будемо продовжувати у тому ж дусі. Так, трохи не вистачає реалізації, але ми працюємо над цим спектом, у тому числі.

Із усіма партнерами взаєморозуміння на хорошому рівні, з Драганом також. Розуміємо, що попереду щільний графік: багато важливих матчів. Кривбас готовий як фізично, так і морально до усіх випробувань.

Будемо грати заради наших вболівальників, заради наших шанувальників, які наразі захищають Україну на передовій від рашистської нечисті. Слава Україні!", - наводить слова Стецькова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олександрія — Кривбас відбудеться сьогодні, 18 жовтня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.