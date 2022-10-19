Україна

Думка Сергія Лавриненка після матчу УПЛ.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко підбив підсумки матчу УПЛ проти Дніпра-1 (2:2).

"По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати. Велика їм подяка та дай Боже здоров’я. Стосовно гри, ми очікували, що вона буде важкою. Ще й втрутилася сирена. Ця пауза також, думаю, вплинула на хід матчу. Нам багато що вдалося із того, що планували.

По-перше, змогли забити. І дуже радіємо нічиїй, тому що відібрали очки у лідера. Передбачали, що суперник буде більше грати з м’ячем, хлопці терпіли, вичікували шанси. Я казав, що шанс буде, і його треба реалізувати. Були у нас моменти, у суперника, тому вийшла бойова гра. Якщо для нас це плюс, то для Дніпра-1 – вразлива нічия.

Повітряна тривога? Ми розуміємо, що в Україні триває війна. Морально ми готові до цього й одразу сказали як суперникам, так і арбітрам, що будемо чекати й хочемо продовжити матч", — цитує Лавриненка офіційний сайт Дніпра-1.

Дніпро-1 — Інгулець 2:2 Відео голів та огляд матчу