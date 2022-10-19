Україна

Коуч Руха підбив підсумки матчу проти Ворскли.

Головний тренер Руху Леонід Кучук висловився після матчу з Ворсклою, в якому його команда здобула мінімальну перемогу — 1:0.

"Якщо проаналізувати календар, подивитися на ті команди, з якими ми зіграли, то це еліта українського футболу. Хочу подякувати хлопцям за дуже добру гру, було насправді важко. Ми перемогли за рахунок сили духу, яку виявили наші футболісти.

Ворскла – дуже кваліфікована команда, у ній зібрані дуже сильні гравці. Але ми їхали до Ужгорода за перемогою. Нам довелося важко, насамперед у плані відновлення. Суперник мав на один день більше. У нас же такого дня для підготовки та відновлення не було. Саме тому це дуже велика перемога для наших хлопців.

Футболісти нашої команди зіграли на характері. З U-19 взяли двох гравців – для них, за великим рахунком, цей матч став першим в УПЛ. Команда підтримала їх, а вони підтримали команду. І за це я теж дякую усьому колективу.

Дякую також бригаді арбітрів, вони відсудили дуже кваліфіковано. Так, у матчі не бракувало емоцій, а футбол не може бути без емоцій. Дякую і супернику, тому що в таких умовах ми зіграли п’ятий матч — із бомбосховищами та тривогами. Вдумайтеся – п’ятий! Коли ти зійшов із поля, а потім розпочинаєш усе наново. І це, я вважаю, вже перемога всього українського футболу. Дякую всім за те, що в цей непростий час український футбол живе. Особлива подяка за це ЗСУ й українцям", — цитує тренера офіційний сайт Руху.

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