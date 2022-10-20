Україна

Андрій Павелко прокоментував ситуацію з генеральним секретарем і віцепрезидентом УАФ Юрієм Запісоцьким.

Президент УАФ Андрій Павелко поділився своїми думками щодо інциденту з генеральним секретарем та віце-президентом УАФ Юрієм Запісоцьким, якому вручили підозру під час перетину кордону між Україною та Польщею.

"Генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький теж у штаб-квартирі УЄФА. Проводить зустрічі і обговорення ключових вимог з формування заявки з європейськими колегами та ФІФА, про що спілкувалися сьогодні під час особистої зустрічі.

Провокаційний інцидент, який стався з Юрієм на кордоні при виїзді з України, як і будь-які інші спроби диверсій проти історичного для України проєкту ЧС-2030 та українського футболу загалом, жодним чином не зашкодили нашій мотивації. Швидше навпаки!

Якщо комусь хочеться відібрати в мільйонів українських вболівальників мрію і тим самим зробити подарунок фашистській росії, то, як свого часу сказав Глава нашої Держави Володимир Зеленський, "їдьте у росію, якщо вам там подобається". Тому, як кажуть в народі, собаки гавкають, а караван йде", — написав Павелко у Facebook.

Раніше президент Руху Козловський проведе прес-конференцію про свавілля в українському футболі.