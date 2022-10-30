Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі десятого туру УПЛ проти Минаю (2:0).

"Перемога є перемога. Проти будь-якої команди грати складно. Ми знаємо «Минай», вони знають нас, часто дивимося матчі одне одного. Нам було важливо після позитивної для нас гри в Києві з таким самим настроєм і бажанням зіграти цю гру.

Допомогло, що забили першими швидкий гол. Адже суперник далі починає реагувати, а ти починаєш підлаштовуватись. Хоча з боку Миная стандарти були небезпечними для нас. Всі боролися, билися, кілька разів воротар нас виручив – у Різника є такі якості, що у важкі часи він нам допомагає. Але загалом компліменти заслуговують усі хлопці. Ми задоволені і грою, і результатом.

Найвища оцінка для Різника? Він нічого не привіз, не намалював. А так кілька разів були моменти, коли схопив м’яч і різко починав атаки. Зокрема, після одного з таких епізодів могли забити третій м’яч. Він добре бачить поле, читає і розуміє гру. Є банальна приказка, що воротар – це пів команди. І сьогодні це підтвердилося. Хоча вся команда зіграла добре, не тільки Різник.

У Миная збитий склад, і він практично не змінюється. Трапляються заміни, але команда зіграна. А в такому випадку її важко розхитати. І ці очки, і перемоги, здобуті на виїзді – це доказ. Налагоджена гра, у них є три-чотири напрацьовані комбінації на стандартах, ми розуміли це і готувалися до цього. Але без частки везіння не обходиться жодна перемога. У нас були шанси збільшити рахунок, але Минай й старався, міг забити теж. Бажаю їм успіху в майбутньому", - наводить слова Скрипника прес-служба закарпатського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Минай.