Ліга конференцій

Автор переможного голу у ворота Аполлону відповів на запитання журналістів після матчу Ліги конференцій.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона (1:0).

"Я отримав вільний простір перед собою і вже знав, що буду бити, тому що мій опонент був обіграний, і я наважився на удар.

Таким і був план на гру: тримати м’яч, не давати їм високо нас пресингувати, більше грати вперед і не давати передачі назад, тому що вони будуть піджимати, і їм буде вдаватися пресинг.

Останні хвилин 30 трошки, не те що підсили, а грали більше за рахунком. Потім вийшли більш свіжіші хлопці і допомогли нам виграти цей матч.

Звісно, було дуже гучно на стадіоні. Ми постійно чули "Дніпро, Дніпро!" і дуже дякуємо вболівальникам за цю підтримку.

Цю перемогу присвячуємо усім українцям. Зараз дуже непростий і жахливий час для нашої країни, але ми витримаємо усі ці напади і обов’язково переможемо", - наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що гол Піхальонка претендує на найкращий забитий м'яч у п'ятому турі Ліги конференцій.