Україна

Фахівець оцінив впевнену гру у чемпіонаті.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу в УПЛ над Кривбасом — 3:1.

"Я просив гравців почати з чистого аркуша, забути про єврокубкові ігри та всі труднощі. У Лізі Європи у нас сильна група: Фенербахче йде на першому місці в чемпіонаті, Ренн бореться за другу позицію. Але ми — професіонали, і маємо повернутися до гри, яку показували, адже від нас чекають результату та гарної гри. Тому просив хлопців переступити через проблеми та виглядати сьогодні інакше.

Ми мали помилки, пов'язані з логістикою: напевно, краще було залишитися в Лодзі та продовжувати підготовку там, щоб менше переїжджати. Ми грали на рівних у програному матчі з Бенфікою — зараз ця команда демонструє дуже високий рівень і громить усіх у чемпіонаті. Ми вірили, що зможемо здолати Бенфіку у кваліфікації Ліги чемпіонів, і ця поразка збила нас з пантелику. Думаю, що наш спад значною мірою був пов'язаний саме з вильотом із Ліги чемпіонів.

Хочеться сподіватись, що проблеми залишаться позаду. Ми непогано виглядали у всіх іграх, контролювали м'яч. Але те, які "подарунки" ми робили суперникам у Лізі Європи, лише додавали негативу. Допущені помилки били по команді психологічно, призводили до відсутності концентрації в ігрових моментах. Важко впоратися, коли ти чекаєш на підтримку та допомогу, а отримуєш лише критику. Я просив гравців дослухатися до моїх оцінок, а не до оцінок преси".

Також фахівець розповів про адаптацію новачків та "феномен Буяльського".



"Перрісу та Лонгвейку ще потрібен час. У нас багато офіційних ігор і практично немає тренувального процесу, тож було складно оцінити стан новачків. На завтрашній ранок у нас заплановано тренування для тих, хто сьогодні не грав чи отримав мало ігрового часу, потім – переїзд. Тренувальним днем ​​у нас залишається лише вівторок. Тому мені складно визначити рівень гравців лише з одного тренування на тиждень. Для того, щоб виходити у стартовому складі, вони мають перевершувати футболістів, які грають на їхніх позиціях.

Як молоді гравці, вони повинні зростати за рахунок тренувань та ігор. Коли я відчую, що вони готові та можуть допомогти команді, дам їм шанс в основному складі. Те саме стосується і Самби Діалло. Коли гравець приходить до команди в останній день трансферного вікна, і немає можливості визначити його потенціал у контрольних іграх, таким футболістам важко себе проявити. Як і тренеру – складно їх оцінити. Потрібен час, щоб зрозуміти та пізнати один одного. Не можна проводити експерименти під час ігор.

Феномен Буяльського? Кожен тренер запрошує гравців до збірної, дотримуючись своєї філософії та бачення гри. Не думаю, що Петраков не викликає Буяльського на шкоду собі. Віталій – чудовий гравець, з високим футбольним інтелектом і великим досвідом. Можливо, зараз не найкращий період і в нього, і в команди, але сьогоднішня гра вкотре показала, наскільки важливою є присутність Буяльського на полі", — сказав Луческу.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.