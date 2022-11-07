Ліга конференцій

Команда Олександра Кучера зустрінеться з кіпрським АЕКом з Ларнаки.

Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування стикових матчів Ліги конференцій.

За підсумками жереба став відомий опонент українського Дніпра-1, який став кіпрський АЕК з Ларнаки. Перший матч команда Олександра Кучера проведе в гостях.

Зазначимо, що АЕК був суперником київського Динамо у груповому етапі Ліги Європи. У першій грі АЕК був сильнішим з рахунком 1:0, а в другій була зафіксована нічия 3:3.

Крім цього АЕК та Дніпро-1 зустрічалися у матчі кваліфікації Ліги Європи, де кіпріоти обіграли українців з рахунком 2:1 та 3:1.

Переможці пар 1/16 фіналу вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де на них чекають переможці груп Ліги конференцій. З повними результатами жеребкування можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, стикові матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 16 та 23 лютого.