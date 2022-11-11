Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував поразку своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:3).

"Мені здалося, гра повинна була сподобатися глядачам. Були моменти забити в нас, у Дніпра-1 було ще більше.

Можливо, на сьогодні нам бракує майстерності реалізовувати моменти. Можливо, ми занадто мало створюємо моментів. Якби було таких моментів 3-5 — один би забили. Ми ще не на тому рівні, щоб забивати з одного моменту.

Не хочу ні з ким порівнювати, але ви всі бачили майстерність Довбика, який реалізовував моменти. Видно, що він переріс рівень УПЛ. От він реалізував усе чітко, правильно, з запасом, холоднокровно.

Але ми йдемо своїм шляхом. Думаю, у нас ще реалізація підтягнеться", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос – Дніпро-1.