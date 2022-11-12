Україна

Цікаві слова від тренера київського клубу.

Колишній президент бухарестського Динамо Константін Ангелаке, який перебуває у давніх близьких стосунках із Мірчею Луческу, повідомив цікаві деталі щодо майбутнього тренера іншого Динамо — київського.

"З особистої точки зору Мірча Луческу почувається добре. А з точки зору прогресу Динамо — клуб йде як може. У тому сенсі, що команда грає там, де може. У команді не може бути послідовності, легіонери пішли, у них тільки молоді українці.

Луческу сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім у якості тренера, що йому досить і що йому потрібно подбати про себе, відпочити, мати спокій.

Можливо, якщо війна в Україні так і буде продовжуватися, то взимку навряд, але влітку він скаже Суркісу: "Зупинімося на цьому, знайдіть українця. Знайдіть те, що ви хочете, і рухаймося далі" — підсумував Ангелаке.

Нагадаємо, сам Луческу зізнався, що після поразки від Бенфіки (0:3) хотів залишити київський клуб. Контракт румунського спеціаліста з "біло-синіми" триває до літа 2024 року.