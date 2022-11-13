Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у домашній грі прийме Колос із Ковалівки.

Гра відбудеться сьогодні, 13 листопада, у Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу:

Після 10 ігор Динамо набрало 19 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса 15 балів та восьма позиція після 11 зустрічей.

Також слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо – Колос можна буде на Football.ua.