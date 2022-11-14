Україна

Валерій Бондар поділився своїми думками після гри із Зорею.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував нічийний результат у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі (2:2).

"Звичайно, ми вірили, що можна відігратися та здобути перемогу. Це показав другий тайм, у якому ми створили дуже багато моментів і могли досягти позитивного результату.

Але ці два моменти вплинули на загальний рахунок. Дуже важко, коли не зараховують два чисті голи. Ми намагалися створювати моменти, але це не спричинило результату. Якби був VAR, звичайно, це змінило б результат. Ці б два голи зарахували, і вже рахунок 4:2", - наводить слова Бондаря прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зоря.