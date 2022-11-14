Україна

Дмитро Поворознюк поділився своїми думками щодо ситуації зі Станіславом Шараєм.

Півзахисник Вереса Дмитро Поворознюк прокоментував інцидент, який мав місце у матчі 13 туру УПЛ проти Олександрії (2:3).

Під час матчу футболісту Вереса Станіславу Шараю стало погано на лаві запасних, після чого його забрала карета медичної допомоги.

"Слава Богу, зі Стасом Шараєм все гаразд. Під час матчу Стас втратив свідомість, 10 хвилин йому надавали екстрену допомогу. Він разом із командою повертається до Рівного. Сьогодні це наша головна перемога", — написав Поворознюк у Facebook.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Верес.