Україна

Назар Волошин став автором переможного гола у ворота Металіста.

Півзахисник Кривбасу Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі 13 туру УПЛ проти харківського Металіста (1:0), у якому він забив єдиний гол.

"Дуже щасливий, що забив. Щасливий, що мій гол допоміг команді перемогти. Гра давалась Кривбасу важко, особливо у першому таймі. У другому зуміли дотиснути суперника та реалізувати свій момент.

У першому таймі десь не щастило. До того ж, моментами ініціативою володів саме Металіст, хоча в цілому ми контролювали мʼяч більше.

Кривбас нарешті відчув, що може демонструвати свою гру? Я би сказав, цей процес ще триває. Дуже приємно, що ми здобули другу поспіль перемогу. Адже кожний успіх сприяє покращенню психологічного стану команди.

Присвячуємо цю перемогу нашим вболівальникам, фанатам, ЗСУ, які боронять Україну від ворога. Впевнений, у подальшому Кривбас буде тільки додавати та продовжувати перемагати", - наводить слова Волошина прес-служба клубу.

Раніше Football.ua виділив головні моменти та підбив підсумки 13 туру УПЛ.