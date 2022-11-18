Україна

Владислав Кулач поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Нападник київського Динамо Владислав Кулач прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі першого туру УПЛ проти Інгульця (2:1).

"Емоції позитивні, оскільки команда виграла. Довгий час не грав, це мій перший матч у сезоні. Приємно перемагати, а також виходити на поле та допомагати досягати результату.

Сподіваюся, будуть шанси зіграти ще. Хочеться грати та забивати в кожній грі. Але це футбол. Сподіваюся, голи ще прийдуть. Я бачу м’яч у сітці, коли він насправді там. Так, момент був хороший, але потрібно продовжувати працювати та реалізовувати такі нагоди.

Як для нинішньої пори року, поле в ідеальному стані. Те, що довго не грав, можливо, позначилося, десь було важко, але не думаю, що комусь із гравців було легко. Холодна погода, важко було дихати – але умови однакові для всіх були. Перелаштуємося, і все буде добре.

Чи готовий я посилити конкуренцію в передній ланці? Звичайно, для цього я й перебуваю в команді. Буду робити все можливе, аби допомагати команді не лише своєю присутністю, а й голами", - наводить слова Кулача прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Динамо.