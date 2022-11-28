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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі 15 туру УПЛ проти Дніпра-1 (2:1).

"Важко коментувати сьогодні. Особливо після попереднього матчу із Металістом 1925. Той матч і цей – дві різні гри, два різних суперники. Дніпро-1 наразі лідер нашого чемпіонату. Команда, яка до сьогодні не мала жодної поразки. Я сказав перед матчем хлопцям, що є шанс вписати себе в історію цього чемпіонату, завдати Дніпру-1 першої поразки. Вийшли, начебто й налаштування було як треба, й сама гра непогана.

Перехід від оборони до атаки – те, що ми хотіли побачити. Я дуже радий за кожного з хлопців. За те, що сьогодні вони дійсно гідні цієї перемоги. Показали, що можуть на рівних грати з лідерами. Залишилось зробити так, аби так само вони грали й проти інших клубів УПЛ. Тому що бувають розчарування. Сподіваюсь, далі все у нас буде добре. Головне тепер, добре зіграти останній матч проти Чорноморця й відпочити від сезону. А там вже на зборах як треба попрацюємо та підготуємось до другого кола.

Тренерська доля така, що, коли команда йде у лідерах та показує хороші результати – це один момент, а коли часто поступається, а у нас такі серії були, це інше. Завжди рахую, що за умов невдалих результатів треба розібратись в собі тренеру, а не шукати винних серед футболістів. Тому я впевнений, що тренер повинен шукати причини в собі, у першу чергу.

Вдячний керівництву Кривбасу, а саме президенту Костянтину Федоровичу Караманіцу. Ми з ним тоді поговорили. Він як психолог мене заспокоїв, сказав, треба продовжувати працювати, все вийде. Поки маємо що маємо, але, сподіваюсь, все налагодиться. Десь підсилимо точково команду взимку, будемо працювати.

Що стосується чемпіонату світу, не хотів би ні з ким порівнювати стиль Кривбасу. Але мені дзвонили журналісти, питали мого фаворита турніру. Для мене це Англія. Зараз у них багато молоді, щоб провести цей ЧС на хорошому рівні", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Дніпро-1.