Україна

"Гірники" закликають європейські футбольні клуби підтримати гуманітарну ініціативу.

ФК Шахтар і The European Football for Development Network (EFDN) запускають проєкт European Football Powers Up Ukraine – кампанію зі збору генераторів для жителів України. Програму орієнтовано на клуби, які є членами EFDN, однак вона не обмежується лише ними.

Аби взяти участь в ініціативі, клубам пропонується передати від 1 до 5 генераторів будь-якої потужності. При цьому 5 генераторів – це умовне обмеження, і якщо клуби мають таку змогу, то можуть передати більшу кількість. Мета кампанії – зібрати щонайменше 160 генераторів, тобто по одному від кожного клубу – члена EFDN.

Інна Хмизова, директор Shakhtar Social:

– Українці зіткнулися з величезною проблемою відсутності електрики, пов’язаною з обстрілами цивільної інфраструктури росією. Попереду холодна зима, а в країні величезні проблеми зі світлом, зв’язком, інтернетом, обігрівом. Ми закликаємо футбольні клуби Європи виявити солідарність з Україною та підтримати українців у цей важкий час. Ваша допомога – це генерація не лише електроенергії, це генерації людяності, любові та надії.

Ініціативу ФК Шахтар підтримує фонд варшавської Легії (Fundacja Legii), який готовий отримувати генератори у Варшаві й транспортувати їх до України.

Генератори, отримані від футбольних клубів, буде використано для підтримання роботи Shelter Centre на Арені Львів у Львові (де мешкають близько 200 осіб, 70 з яких – діти), а також для організації пунктів підтримки українців по всій країні.