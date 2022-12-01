Україна

28-річний голкіпер став третім воротарем Динамо за часів незалежності, якому вдалося подолати цей рубіж.

Київське Динамо у перенесеному матчі восьмого туру УПЛ обіграло харківський Металіст (3:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "біло-синіх" Георгій Бущан, який зміг залишити свої ворота у недоторканності.

Для 28-річного українця це був ювілейний 50-й сухий матч у футболці київського клубу. 39 матчів на нуль він провів в УПЛ, 3 – у Кубку України та 8 – у єврокубках.

Бущан став третім воротарем Динамо за часи незалежності, якому вдалося досягти цієї позначки. Він повторив рекорд Дениса Бойка, а лідирує у рейтингу Олександр Шовковський – 316 матчів на нуль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст.