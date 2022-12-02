Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти Кривбасу (0:1).

"На жаль, ми програли. Робити висновки нема з чого. Ми дуже незадоволені цим результатом, і наша надія була на інший результат матчу.

Однозначно статистика показує, що ми дуже мало забиваємо. Була ціла низка ігор, де ми створювали багато моментів, але ми їх не реалізували. Сьогодні була гра, у якій ми практично не створювали моментів. Ми розуміємо, що є проблеми. Додати у цьому плані дуже важко. Потрібно проаналізувати всі ситуації та вийти із цього положення.

Ми боремось за виживання. Це жах, у мене мурашки йдуть по шкірі. Я не міг собі уявити такого навіть в страшному сні. Але це не привід для песимізму.

Ми не опускаємо руки. Треба буде проявити характер і всю нашу майстерність. В Одесі має бути сильна команда, яка буде боротись за високі місця", - наводить слова Григорчука прес-служба Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.