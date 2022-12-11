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Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками про становище киян в чемпіонаті, а також розповів про свою травму.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував становище "біло-синіх" в УПЛ, згадав про травму носа, а також розповів про батька в лавах ЗСУ.

"Було якось не по собі після такого початку чемпіонату. Ніхто не розумів, чому таке відбувається. Але по ходу чемпіонату ситуацію вдалося дещо виправити та, поступово підіймаючись у турнірній таблиці, повернутися до боротьби за найвищі місця.

Упевненість приходить, коли ти граєш, тому можу сказати, що мені легше з кожним матчем, а партнери по команді допомагають мені в усьому. Після кожного поєдинку в мене з Михайлом Леонідовичем відбувається індивідуальне теоретичне заняття. Передивляємось матч, обговорюємо, що було добре, а що – ні, намагаємося вдосконалити мою гру. Мірча Луческу на тренуванні чи перед грою може щось підказати, але більше діалогу в мене з тренером воротарів.

Травма носа? Я отримав рецидив травми носа на тренуванні. Було багато ударів і в один момент я дуже близько наблизився до нападника. Він цього не побачив і з близької відстані влучив мені в обличчя. Я спочатку не зрозумів, що сталося щось погане, продовжив тренування, а вже після заняття відчув біль у носі. Подивився на себе у дзеркало – а він трохи кривий. Після цього є певні побоювання, щоб знову не прилетіло, але це лише перший тиждень після повернення. Потім набагато легше.

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Повітряна тривога під час матчів? Трохи страшно стає, коли починається повітряна тривога. Навіть не за себе, а відразу думаєш про сім’ю, щоб усі були в безпеці. Це найголовніше. Під час неї спілкувалися у з хлопцями, дехто дивився новини в телефоні.

Загалом, моя сім‘я в безпеці. Батько вже впродовж 20 років служить у лавах ЗСУ. Повномасштабне вторгнення він зустрів у Києві, а потім відразу пішов захищати Батьківщину від окупантів", - наводить слова Нещерета прес-служба клубу.

Після 15 турів Динамо набрало 30 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на п'ять балів, але дніпряни мають гру в запасі. Між ними Шахтар, який набрав 30 очок, але має два матчі в запасі.