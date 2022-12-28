Англія

Першу офіційну пропозицію "канонірів" (40 млн. євро + 20 млн. євро бонусами) український клуб відхилив.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал зробив офіційну пропозицію донецькому Шахтарю щодо вінгера Михайла Мудрика у розмірі 40 мільйонів євро + 20 мільйонів у якості бонусів.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, "гірники" повідомили керівництво лондонського клубу, що не приймуть їхню першу пропозицію щодо 21-річного українця.

Проте Арсенал продовжує підтримувати зв'язок як з Шахтарем, так і з агентами Мудрика, тому переговори триватимуть.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно. З'являлася інформація, що "гірники" оцінюють українського вінгера у 85 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 96 мільйонів євро).