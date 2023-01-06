Україна

Хорват вкотре похвалив італійського фахівця.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна вкотре прокоментував роботу італійського фахівця Роберто Де Дзербі на чолі "гірників".

"Останні дев'ять місяців були непростими через війну. Ми живемо так вже вісім років. Наша сила — це президент, який любить футбол і витрачає багато грошей.

Мені також шкода Де Дзербі. Це була б незвичайна подорож, яка, я певен, привела б нас до півфіналу Ліги чемпіонів.

Я пропрацював півроку з Де Дзербі, і для мене він номер один. Наша історія не закінчилась. Сьогодні не просто грати в Україні, але ми завжди гратимемо і сподіваємося, що війна скоро закінчиться.

Україна має перемогти Росію за підтримки всіх держав", — наводить слова Срни Tuttomercatoweb із посиланням на Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий перебити будь-яку пропозицію Арсеналу по Мудрику.