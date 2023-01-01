Англія

Український вінгер знову дивився матч Арсеналу, що завершився перемогою над Брайтоном.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у результативному матчі здобув впевнену перемогу над Брайтоном з рахунком 4:2.

Вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик, якого пов'язують із переходом у стан "канонірів" у зимове трансферне вікно, знову поділився у Instagram Stories відео того, як він дивиться матч лондонського клубу.

21-річний українець написав слова похвали на адресу Мікеля Артети та Роберто Де Дзербі: "Два топових тренери".