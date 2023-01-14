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Володимир Баєнко прокоментував останні кадрові зміни у команді.

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко прокоментував трансферну політику криворізького клубу.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Кривбас підписав контракти з Луньовим, Приходько та Бескоровайним.

"Особисто я вірю у кожного хлопця. Усі наші трансфери проходять за згодою усіх сторін, тобто новачок повинен підходити Юрію Миколайовичу, підходити з фінансової точки зору, підходити нам медійно. Взагалі коли враховані усі ці сторони, то це дуже добре.

Наразі у Кривбасі вже пʼять криворізьких вихованців — Шевченко, Рябов, Приходько, Стецьков, Бескоровайний, і це дуже добре. Ми підписали трьох молодих футболістів, й по цих трансферах працювали ще з літа.

Для криворізького клубу дуже важливо, щоб грали вихованці криворізького футболу. Люди, які народились у Кривому Розі – це як хребет команди. Їх усі тут знають, й вони будуть прославляти Кривбас. Після перемоги України вболівальники повернуться на стадіон, й вони будуть підганяти вперед саме своїх хлопців, криворізьких гравців. Тому вони не мають права грати погано.

Який з цих трансферів був найважчим? Кожен трансфер важкий. У нашій ситуації, коли почалась повномасштабна війна, кожен трансфер — це дуже непросто. Процес проходить складніше, ніж до війни. Ти починаєш цінувати той час, поки трансфер проходить. Ніхто ніколи не думав, що Кривий Ріг буде близький до лінії бойових дій. Тобто це одна з причин, коли футболісти можуть нам відмовити.

Ми намагаємось зробити так, аби усі футболісти у нашому клубі прогресували та розвивались. Але близькість фронту грає свою роль. З легіонерами також складно. Кожен легіонер — окрема історія. Якщо легіонер повертається до клубу, отже ми все робимо правильно.

Трансферна кампанія ніколи не завершується. Коли усі думають, що ми відпочиваємо, ми працюємо. Трансферне вікно офіційно відкривається 31 січня. Але перемовини та скаутінг ведуться 365 днів поспіль, 24 години на добу. Думаю, ще декілька новачків у нас буде", - наводить слова Баєнка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас проведе другий та третій зимові збори у Туреччині.