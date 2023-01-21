Україна

Гравець Динамо знаходиться з командою на турецьких зборах.

Днями з'явилася інформація, що Богдан Лєднєв покинув угорський Фехервар, у якому виступав на правах оренди. Цілком логічно, що футболіст одразу ж повернувся до київського Динамо, якому належить, і відправився з командою зі столиці України на збір до Туреччини. Там футболіст вже встиг дати свій перший коментар після приїзду.

"Вважаю, що ситуація, яка склалася у нас у країні, дуже всіх об'єднала. Повернувся задоволений, дуже за всіма сумував. Будемо працювати.

Після завершення сезону мені сказали, що я повертаюся до рідного клубу. Я був дуже задоволений! Ще раз повторюся — дуже задоволений, тому що сумував за всіма і радий повернутися. Індивідуальної бесіди з тренерським штабом у мене ще не було, але я вважаю, що вона буде.

Динамо — це команда, яка завжди ставить перед собою найвищі цілі. Я вважаю, що ми добре підготуємося і будемо перемагати. Тренувальний збір — це фундамент для сезону. Будемо напрацьовувати схеми, те, чого тренер хоче від нас. Будемо всі разом концентруватися на цій роботі, щоби максимально добре підготуватися до чемпіонату" — передає слова 24-річного атакувального хавбеку Ютуб-канал "біло-синіх".