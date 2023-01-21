Український воротар продовжує відновлення після травми.
Денис Бойко, ФК Динамо Київ
21 січня 2023, 13:54
Воротар київського Динамо Денис Бойко продовжить своє відновлення, перебуваючи в розташуванні команди на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, у жовтні Бойко отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки у матчі УПЛ проти львівського Руху. Після цього він переніс операцію.
Його відновлення йде за наміченим планом і вчора він прибув у розташування "біло-синіх" у Туреччині, де розпочинатиме легку бігову роботу.
На повне відновлення з моменту операції піде близько 5-7 місяців.
Раніше Динамо оголосило про повернення Богдана Лєднєва.