Україна

Команда Руслана Ротаня зіграє проти представника Суперліги Косова.

Сьогодні, 24 січня, Олександрія проведе свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Руслана Ротаня, для якого це буде перша гра на чолі клубу УПЛ, буде представник Суперліги Косово — Балкані Теранде, який є чинним чемпіоном своєї країни.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу:

Раніше Ротань розповів про всі подробиці підготовки Олександрії до другої половини сезону.