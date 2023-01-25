Харків'яни протистоятимуть команді з другого за силою дивізіону польського футболу.
Єгор Демченко, ФК Металіст
25 січня 2023, 11:03
У середу, 25 січня, харківський Металіст проведе перший товариський матч на цьогорічних турецьких зборах. Суперником команди Олега Ратія буде восьма команда польської першої ліги (другого за силою дивізіону країни) — Катовиці з однойменного міста.
Початок гри — о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше до тренерського штабу слобожанців увійшов екс-гравець мадридського Реалу.
Відео онлайн-трансляція гри: