У середу, 25 січня, харківський Металіст проведе перший товариський матч на цьогорічних турецьких зборах. Суперником команди Олега Ратія буде восьма команда польської першої ліги (другого за силою дивізіону країни) — Катовиці з однойменного міста.

Початок гри — о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше до тренерського штабу слобожанців увійшов екс-гравець мадридського Реалу.

Відео онлайн-трансляція гри: