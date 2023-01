Французький Ренн найближчим часом має підписати лівого вінгера Ліона та збірної Камеруну Карла Токо-Екамбі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, камерунець переходить у Ренн на правах оренди до кінця поточного сезону.

Медичне обстеження має відбутись незабаром. Документи готується, між клубами вже все узгоджено.

Karl Toko-Ekambi to Rennes, deal now completed on loan until the end of the season. Medical tests will take place in the morning. 🔴🤝🏻 #transfers



It’s all agreed between OL and Rennes as called by French sources yesterday, documents are being prepared. pic.twitter.com/AiWzVOC87M