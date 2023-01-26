Франция

Камерунець змінює клуб у Франції.

Французький Ренн найближчим часом має підписати лівого вінгера Ліона та збірної Камеруну Карла Токо-Екамбі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, камерунець переходить у Ренн на правах оренди до кінця поточного сезону.

Медичне обстеження має відбутись незабаром. Документи готується, між клубами вже все узгоджено.

Karl Toko-Ekambi to Rennes, deal now completed on loan until the end of the season. Medical tests will take place in the morning. 🔴🤝🏻 #transfers



It’s all agreed between OL and Rennes as called by French sources yesterday, documents are being prepared. pic.twitter.com/AiWzVOC87M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023

30-річий Карл Токо Екамбі перейшов у Ліон з Вільярреала у 2020 році. Цього сезону він зіграв 19 матчів, забив чотири голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що Ренн — суперник донецького Шахтаря по плей-оф раунду Ліги Європи. Поєдинки між командами відбудуться 16 та 23 лютого.