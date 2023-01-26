Камерунець змінює клуб у Франції.
Карл Токо-Екамбі, Getty Images
26 січня 2023, 12:43
Французький Ренн найближчим часом має підписати лівого вінгера Ліона та збірної Камеруну Карла Токо-Екамбі.
Як повідомляє Фабріціо Романо, камерунець переходить у Ренн на правах оренди до кінця поточного сезону.
Медичне обстеження має відбутись незабаром. Документи готується, між клубами вже все узгоджено.
30-річий Карл Токо Екамбі перейшов у Ліон з Вільярреала у 2020 році. Цього сезону він зіграв 19 матчів, забив чотири голи та віддав два асисти.
Нагадаємо, що Ренн — суперник донецького Шахтаря по плей-оф раунду Ліги Європи. Поєдинки між командами відбудуться 16 та 23 лютого.