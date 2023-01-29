Україна

До вашої уваги трансляція спарингу за участю команди Романа Григорчука.

Одеський Чорноморець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 29 січня, команда Романа Григорчука проведе черговий контрольний матч, а суперником одеситів буде клуб із Косово – Малішево.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу:

Зазначимо, що це вже другий спаринг за день для "моряків". Раніше Чорноморець поступився узбекистанському Локомотиву з Ташкента (1:3).