Україна

Команда Патріка ван Леувена провела два спаринги за один день.

Луганська Зоря у другому контрольному матчі за сьогоднішній день у Туреччині обіграла Академію Пандєва з рахунком 2:0.

Перемогу команді Патріка ван Леувена забезпечили забиті м'ячі у виконанні Чурка та Антюха, які змогли вразити ворота суперника з Північної Македонії у другому таймі.

Зазначимо, що сьогодні вранці Зоря провів ще один спаринг, у якому поступилася болгарській Арді (1:2).

Зоря — Академія Пандєва 2:0

Голи: Чурко, 50, Антюх, 73.

Зоря (стартовий склад): Сапутін, Сміян, Снурніцин, Імереков, Почапський, Чурко, Мишньов, Нагнойний, Кирюханцев, Паскаль, Антюх.