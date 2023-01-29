Команда Патріка ван Леувена провела два спаринги за один день.
ФК ЗОРЯ
29 січня 2023, 17:50
Луганська Зоря у другому контрольному матчі за сьогоднішній день у Туреччині обіграла Академію Пандєва з рахунком 2:0.
Перемогу команді Патріка ван Леувена забезпечили забиті м'ячі у виконанні Чурка та Антюха, які змогли вразити ворота суперника з Північної Македонії у другому таймі.
Зазначимо, що сьогодні вранці Зоря провів ще один спаринг, у якому поступилася болгарській Арді (1:2).
Зоря — Академія Пандєва 2:0
Голи: Чурко, 50, Антюх, 73.
Зоря (стартовий склад): Сапутін, Сміян, Снурніцин, Імереков, Почапський, Чурко, Мишньов, Нагнойний, Кирюханцев, Паскаль, Антюх.