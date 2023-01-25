Україна

Сергій Кривцов висловився щодо майбутнього суперника Шахтаря в Лізі Європи.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів, як проходять зимові збори, а також висловився щодо майбутнього суперника Шахтаря в Лізі Європи Ренн.

"Збори проходять дуже добре, гарна погода. Зараз у нас два дні будуть дворазові тренування. Працюємо у фітнес-залі на полі для покращення фізичної форми. Через три дні граємо гру і будемо вже підходити у більш оптимальній формі.

Зараз не можу сказати, що ми свіжі. Сил не так багато, але через контрольні матчі підходитимемо до загальної системи.

Підготовка до Ренна? У нас була теорія, де ми загалом подивилися на стиль гри Ренна, як вони грають. Але до конкретики ще не дійшли. Можу сказати, що це дуже хороша команда, яка показує себе у чемпіонаті з топ-5 ліг. Нещодавно вони перемогли ПСЖ і це довели", — сказав Кривцов для Ютуб-каналу Шахтаря.

Матчі між Шахтарем та Ренном відбудуться 16 та 23 лютого.