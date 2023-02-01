Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 1 лютого 2023, 16:30.

Шахтар у товариському матчі на навчально-тренувальному зборі у Туреччині зіграв унічию зі словенським Марибором. Матч закінчився із рахунком 4:4.

У складі команди Ігора Йовічевіча результативними ударами відзначились Зубков, Бондаренко та Криськів, який оформив дубль. У словенців по дублю офорили Брнич та Божич.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Шахтар — Марибор на зборах у Туреччині:

Шахтар — Марибор 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 34, 40, Бондаренко, 71 — Брнич, 38, 51, Божич, 48, 77.

Шахтар: Трубін, Гочолеішвілі (Козік, 66), Бондар (Глущенко, 75), Фарина (Ракіцький, 66), Михайліченко (Топалов, 75), Степаненко (Роспутько, 66), Бондаренко (Тотовицький, 75), Криськів (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сігеєв, 46), Траоре (Сікан, 59).

Попередження: Бондар, Гочолеішвілі, Михайліченко, Ющенко, Глущенко — Мілец, Віпотнік.