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Наставник "гірників" поділився своїми думками після ігор проти Лудогорця та Марибора.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував результати спарингів проти Лудогорця (2:2) та Марибора (4:4) на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Багато працювати ще потрібно, щоб вийти на той рівень, коли будеш конкурентноздатним і в Лізі Європи, і в УПЛ. Маємо час для отримання практики, підвищення інтенсивності. Мусимо зробити так, щоб не лише один період матчу був на високому рівні, – це дозволить домінувати в грі, у структурі проти таких гарних опонентів, як Марибор і Лудогорець, провести весь матч на такому рівні. Завтра буде відновлення та вихідний у команди, але в тренерів буде багато роботи: аналіз дасть нам багато відповідей, бо мусимо шукати рішення щодо певних проблем, які опонент нам створює.

Травми Очеретько та Назарини? Це навіть більше впливає на мій настрій. Відчуваю це по собі, коли ламаються футболісти на рівному місці. Можливо, цього і не помітили, але вони не травмувалися самі, а це було спровоковано діями суперників. Камера, може, цього і не вловила. Тому я дуже злий. Не тільки болгари мали право злитися на суддю, а й ми також – на певних їхніх гравців. Це мене дуже тривожить.

Якщо це будуть хрести, а я вже проходив це чотири рази, і це буде п’ятий, тому знаю, про що йдеться, і знаю, як зараз почувається Очеретько. Добре, що з Назариною не настільки серйозно – меніск витримав. Але все одно багато таких моментів, невеличких травм, що збивають з ритму й темпу. Ми не можемо зібратися, не можемо всі бути в повному фокусі, щоб набрати форму. Тому це мене трошки тривожить.

Гравці U-19 своїми іграми на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА просто змушують звернути увагу на них і висловити повагу. Це наше майбутнє, і ми хотіли преміювати їхній труд, щоб вони зрозуміли: їхня робота не є даремною. І, звісно, щоб вони могли відчути трошки вищий рівень інтенсивності та гарних опонентів, щоб підготовка була іще кращою за той матч, що на них чекає. Багато цікавих відповідей отримали від них. Хлопці з характером. Думаю, це принесе нам іще більше конкуренції з часом.

Ми загалом молода команда, тож мусимо ставати ще більш твердими й зрілими, ще більше згуртуватися та навчитися битися на футбольному полі. Не тільки коли домінуєш у грі, а й коли є багато єдиноборств, коли погане поле, коли вітер дме, маєш усі ці фактори нівелювати і сфокусуватися на матчі.

Тому, ще раз повторюю, у цих двох поєдинках, в останні 30 хвилин, показали, що ми можемо. Дуже добра команда Лудогорець, що весь час виступає у єврокубках. Їхній матч з Ромою це доводить – те, що вони творили на Стадіо Олімпіко. Але ми не дали їм перейти центр поля. Тож це була та команда, яку я хочу бачити, – голодна, амбітна, агресивна, сконцентрована.

З Марибором те ж саме було в першому таймі, але мусимо тримати це повний період, усі 90 хвилин. Адже якщо випадаємо на декілька хвилин, то у Європі за це карають, в УПЛ тебе карають так само, як карав Марибор. Загалом це змішані емоції для тренера, бо маємо з часом усі 90 хвилин тримати темп і той ритм", - наводить слова Йовічевіча прес-служба "гірників".

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