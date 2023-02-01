Україна

Голкіпер "гірників" підсумував нічию в спарингу з Лудогорцем.

Воротар донецького Шахтаря Тимур Пузанков прокоментував нічийний результат у контрольному матчі на зборах у Туреччині проти болгарського Лудогорця (2:2).

"Гра йшла на зустрічних курсах. У нас грали молоді хлопці, адже тренер мав план і кожен з юнацької команди отримав свої хвилини. Суперник також був гарний – Лудогорець постійно виступає у єврокубках. Хороший матч. А ще хотілося би подякувати вболівальникам за підтримку!

Непогано, враховуючи, що я давно не грав. Усе попереду, тому потрібно працювати, доводити і намагатися грати ще, щоб допомагати команді.

Українські діти на трибунах? Вони кричали, гучно підтримували нас! Зазвичай на зборах граєш за порожніх трибун, а тут була підтримка. Звісно, було приємно, навіть після матчу з нами фотографувалися й підтримували.

Дуже важливо, щоб ми об’єднувалися і пам’ятали, що ми всі – єдине ціле й один народ. Добре, коли в будь-якому куточку світу є наші люди, потрібно підтримувати одне одного", — наводить слова Пузанкова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лудогорець — Шахтар.