Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Лудогорцем.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти болгарського Лудогорця (2:2).

"Дуже добра гра, тому що зустрічалися із сильним суперником – командою, яка завжди виступає у єврокубках. Було видно, що вони вже готові достатньо добре: у першому таймі агресивно діяли, і десь наші молоді хлопці не впоралися з цим тиском. Але це тренувальні зустрічі, і нам потрібно, щоб молодь зростала і показувала гарну гру. Тож, уважаю, дуже добрий матч вийшов.

Важливим у цих матчах є те, над чим ми працюємо щодня, те, що говорить нам головний тренер та його помічники. Потроху напрацьовуємо схеми. І, авжеж, результат важливий, адже дає впевненість і показує, що ми рухаємося в правильному напрямі.

Зараз ми відіграли по тайму – хтось більше, хтось менше. Потім буде навпаки. Думаю, хвилин на 50–60 наразі вже готові, але слід додавати в інтенсивності й набирати форму до ключових матчів.

Чи відчувалася підтримка дітей на матчі? Дуже відчувалася! Діти – це завжди позитивна енергія, емоції. Ми граємо для вболівальників, а тим більше це діти з України, які постраждали від війни, що триває в нашій країні. Тож ми хотіли показати, що українські команди, як і Україна, завжди битимуться до кінця, бо в нас є характер. І вони теж бійці, тому дуже їм дякуємо", - наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лудогорець — Шахтар.