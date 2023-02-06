У черговому спарингу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині київське Динамо здобуло перемогу над Шкендією (1:0) з Північної Македонії.

Перемогу команді Мірчі Луческу забезпечив гол у виконанні Джастіна Лонвейка, який відзначився результативним ударом наприкінці першого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Шкендія:

Динамо — Шкендія 1:0
Гол: Лонвейк, 45.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак – Андрієвський, Гармаш (к), Лонвейк, Пашко, Кабаєв – Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65) – Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73) – Сидорчук (к), Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин – Горбач.

Шкендія (стартовий склад): Захов, Максімов, Бейтулай, Діта, Велія, Р.Рамадані, Чінарі, Тотре, Хасані, Шала, Мілєв. Заміни: Талевські, Кака, Ф.Рамадані.

Попередження: Дубінчак, Андрієвський, Сидорчук – Чінарі.