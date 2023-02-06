Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 лютого 2023 року, 16:00.
Динамо - Шкендія, ФК Динамо Київ
06 лютого 2023, 19:15
У черговому спарингу на навчально-тренувальних зборах у Туреччині київське Динамо здобуло перемогу над Шкендією (1:0) з Північної Македонії.
Перемогу команді Мірчі Луческу забезпечив гол у виконанні Джастіна Лонвейка, який відзначився результативним ударом наприкінці першого тайму.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Шкендія:
Динамо — Шкендія 1:0
Гол: Лонвейк, 45.
Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак – Андрієвський, Гармаш (к), Лонвейк, Пашко, Кабаєв – Пономаренко.
Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65) – Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73) – Сидорчук (к), Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин – Горбач.
Шкендія (стартовий склад): Захов, Максімов, Бейтулай, Діта, Велія, Р.Рамадані, Чінарі, Тотре, Хасані, Шала, Мілєв. Заміни: Талевські, Кака, Ф.Рамадані.
Попередження: Дубінчак, Андрієвський, Сидорчук – Чінарі.