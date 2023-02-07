Україна

До вашої уваги — пряма трансляція останнього матчу команди Олександра Кучера на цьогорічних турецьких зборах.

У вівторок, 7 лютого, Дніпру-1 належить зіграти останній товариський матч на зборах. Суперник команди Олександра Кучера — латвійська Ауда (Кекава). Після гри "дніпряни" вирушать до Кіпру, де будуть готуватися безпосередньо до матчів 1/16 Ліги Конференцій проти АЕКа з Ларнаки.

Нагадаємо, що саме "спортклубівці" наразі є лідерами УПЛ. Їхня перевага над Шахтарем складає 5 очок, хоча "гірники" мають гру у запасі.

Онлайн відео трансляція матчу: