Команда Олександра Кучера продовжує готуватися до другої половини сезону.
СК ДНІПРО-1
03 лютого 2023, 18:10
Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 3 лютого, команда Олександра Кучера провела черговий контрольний матч, у якому здобула мінімальну перемогу над казахстанським Атирау з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Когут, який розстріляв ворота після передачі від Танчика з правого флангу.
Нагадаємо, вчора у спарингу Дніпро-1 обіграв словенську Муру, а до цього зіграв внічию з Сутьєскою.
СК Дніпро-1 – Атирау 1:0
Гол: Когут, 49.
Дніпро-1: Рибак (Валеф, 46), Кононов (Пасіч, 46), Сваток, Гомес, Горбунов, Танковський, Рубчинський, Когут, Підлепенець, Назаренко, Танчик.
Атирау: Хаткевич, Степанов, Біссі, Жумаханов, Набіханов (Адамбаєв, 77), Антанавічюс, Новак, Такулов, Імері, Стасевіч, Аміртаєв.
Попередження: Набіханов.