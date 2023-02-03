Україна

Команда Олександра Кучера продовжує готуватися до другої половини сезону.

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 3 лютого, команда Олександра Кучера провела черговий контрольний матч, у якому здобула мінімальну перемогу над казахстанським Атирау з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Когут, який розстріляв ворота після передачі від Танчика з правого флангу.

Нагадаємо, вчора у спарингу Дніпро-1 обіграв словенську Муру, а до цього зіграв внічию з Сутьєскою.

СК Дніпро-1 – Атирау 1:0

Гол: Когут, 49.

Дніпро-1: Рибак (Валеф, 46), Кононов (Пасіч, 46), Сваток, Гомес, Горбунов, Танковський, Рубчинський, Когут, Підлепенець, Назаренко, Танчик.

Атирау: Хаткевич, Степанов, Біссі, Жумаханов, Набіханов (Адамбаєв, 77), Антанавічюс, Новак, Такулов, Імері, Стасевіч, Аміртаєв.

Попередження: Набіханов.