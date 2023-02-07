Донецький клуб зміг у мирний спосіб залагодити ситуацію зі своїм футболістом.
Данило Сікан, Getty Images
07 лютого 2023, 20:25
Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан вдарив представника рф у турецькому готелі після провокацій з боку останнього. Про це повідомляє YouTube-канал ВЗБІРНА.
Інцидент між футболістом та сторонньою людиною, яка була у стані алкогольного сп'яніння, стався в одному з турецьких готелів, де проживав Шахтар під час навчально-тренувальних зборів.
Коли росіяни побачили Сікана у футболці "гірників", сказали йому "слава росії", на що один із провокаторів отримав удар рукою від футболіста.
Потерпілого госпіталізували та діагностували черепно-мозкову травму. Після інциденту росіянин не зміг згадати Сікана і те, що сталося.
Також наголошується, що в цій історії можуть бути неточності, бо свідків не було, про що запевняє джерело.
Шахтар зміг заступитися за гравця збірної України та мирним способом врегулював конфлікт.