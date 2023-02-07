Україна

Команда Олександра Кучера забила п'ять м'ячів у ворота команди із чемпіонату Латвії.

Дніпро-1 у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі у Туреччині розгромив латвійську Ауду з рахунком 5:1.

Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні Матарріти (дебютний гол за український клуб), Піхальонка, Танчика та Довбика, який оформив дубль. У гостей єдиним голом відзначився Мінчев, який реалізував пенальті у другому таймі.

Також зазначимо, що дебютним асистом за Дніпро-1 відзначився ще один новачок – Пеглоу.

Нагадаємо, минулого матчу Дніпро-1 обіграв казахстанський Атирау, куди може перебратися українець Олександр Нойок.

Дніпро-1 – Ауда 5:1

Голи: Довбик, 22, 64, Матарріта, 37, Піхальонок, 38, Танчик, 66 — Мінчев, 61 (з пенальті).

Дніпро-1: Валеф, Хайнер (Танчик, 46), Сваток, Сарапій, Матарріта (Горбунов, 46), Бабенко, Піхальонок (Танковський, 83), Рубчинський (Когут, 46), Гуцуляк (Пасіч, 53), Пеглоу (Назаренко, 46), Довбик (Підлепенець, 83).

Ауда: Ондоа, Мінкевіч, В.Ісаєвс (Сілва, 68), Мікуліч, Ачой (Крмакманіс, 74), Рафаель, Савельєвс (Дубов, 81), Мінчев (Остапенко, 74), Скребеліс, Траоре, Улімбашевс (Крапухін, 46).

Попередження: Піхальонок.