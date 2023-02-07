Україна

Олександр Кучер підвів підсумки турецьких зборів.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував розгромну перемогу своєї команди над латвійською Аудою (5:1), а також підбив підсумки підготовки до другої половини сезону.

"Офіційна гра покаже, що ми встигли, що не встигли і як ми взагалі виглядаємо. Якщо підвести підсумки сьогоднішньої гри, то ми дуже непогано виглядали, хлопці добре рухалися і у цьому плані вони молодці. Але, повторюся, усе буде видно на офіційному рівні.

Те, що ми могли зробити на трансферному ринку – ми зробили, когось вдалося підписати, а когось – ні. Будемо працювати із тими виконавцями, що у нас є. У нас хороший колектив і гарні хлопці, так що будемо працювати і викладатися по максимуму на полі.

Завтрашня поїздка на Кіпр? Вже там на місці будемо тренуватися і готуватися. Будемо допрацьовувати те, що нам треба і намагатися дати бій супернику на всі сто відсотків.

Ми дивилися останню гру АЕКу з Апоелєм, а вже на Кіпрі плануємо відвідати їх гру у чемпіонаті. Звісно, що у нас з хлопцями ще будуть теоретичні заняття, де ми будемо розбирати суперника", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом із Ларнаки відбудеться на Кіпрі — 16 лютого. Гра у відповідь запланована на 23 лютого.