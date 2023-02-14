Україна

Андрій Понєдєльнік поділився своїми думками після гри з Петрокубом.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині проти Петрокуба (1:2).

"Вийшов напружений спаринг. Петрокуб — хороший гідний суперник. Було багато боротьби. Але у нас все попереду, не треба зациклюватись на цій невдачі. Треба продовжувати сумлінно працювати; зіграємо ті матчі, які залишились на зборі.

Гра у два форварди? Починали грати за нашої класичної схеми, так як традиційно виступаємо у чемпіонаті. Потім перебудувались. Така заготовка була, відпрацьовували цей варіант на тренуванні", - наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Петрокуб.