Україна

Український форвард підбив підсумки інциденту в турецькому готелі.

Вранці ми повідомляли, що в турецькому готелі Royal Seginus гравці Минаю побилися з представниками російського клубу шиннік.

Пізніше стало відомо, що героєм закарпатського клубу став нападник Данило Колесник, який заступився за прибиральницю, якій хамив росіянин.

"Дуже багато питань і слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали?". Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого роду ми.

Відстоюємо нашу честь, як можемо. І де місце оркам, ви вже зрозуміли", — написав Колесник у своєму Instagram.

Раніше у шинніку підтвердили бійку з футболістами Минаю.