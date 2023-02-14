Український форвард підбив підсумки інциденту в турецькому готелі.
Данило Колесник, ФК Минай
14 лютого 2023, 14:16
Вранці ми повідомляли, що в турецькому готелі Royal Seginus гравці Минаю побилися з представниками російського клубу шиннік.
Пізніше стало відомо, що героєм закарпатського клубу став нападник Данило Колесник, який заступився за прибиральницю, якій хамив росіянин.
"Дуже багато питань і слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали?". Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого роду ми.
Відстоюємо нашу честь, як можемо. І де місце оркам, ви вже зрозуміли", — написав Колесник у своєму Instagram.
Раніше у шинніку підтвердили бійку з футболістами Минаю.