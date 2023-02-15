Україна

Керманич Минаю — про бійку між своїми гравцями та російськими футболістами, що відбулася в готелі Туреччини.

У турецькому готелі Royal Seginus футболісти Минаю 13 лютого побилися з представниками російського клубу шиннік. Ця бійка завершилася перемогою українського клубу, представники команди з країни 404 побитими залишили готель, а минайці за планом приступили до тренувань.

Головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран висловився про цей інцидент.

"Завжди бували такі випадки, коли в кінці зборів, ще до війни, що хлопці вже психологічно втомлені й вже хочуть додому. Бувають такі зриви під час матчів, а в цій ситуації я був просто здивований, дуже нервував коли дізнався, що до нас знову завітає шиннік.

Наші гіди сказали, що ми тут ні до чого, це все готель, одна людина з готелю, яка, як я зрозумів, хотіла заробити побільше грошей напевно...

Я відчував, що це може статися, і дійсно відбулося те, що відбулося. Але я вдячний хлопцям і дуже радий працювати з цими пацанами, які дійсно не боялися, коли їх покликали на 3-й поверх, і вони одразу же всі побігли, не пішли, щоб довести, що Україна сильніша", — сказав Шаран для ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялось, що УАФ надасть юридичний захист та підтримку Минаю після бійки з росіянам.